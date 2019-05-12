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Arnavutköy’de Anneler Günü’nde ‘Özel Anneler Sergisi’

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

Arnavutköy Belediyesi Anneler Günü nedeniyle ‘Özel Anneler’ resim sergisi açılışı ve karanfil dağıtımı yaptı.

Arnavutköy Belediyesi Anneler Günü nedeniyle ‘Özel Anneler’ resim sergisi açılışı ve karanfil dağıtımı yaptı. Etkinlikte konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı “Engelli çocuğu olan annelerimizin diğer annelere göre fedakarlığı çok çok fazla. Bunun farkına varılması ve daha iyi anlaşılması için bugünkü sergimizi bizler için çok kıymetli” dedi.
Arnavutköy Belediyesi, Anneler Günü sebebiyle ‘Özel Anneler’ resim sergisi açılışı ve karanfil dağıtımı gerçekleştirdi. Arnavutköy Kültür Merkezinde yapılan etkinliğe, Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Fotoğraf Sanatçısı Deniz Kozan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesimi sonrası açılışı yapılan sergide Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Fotoğrafçı Deniz Kozan’dan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Etkinlik kapsamında engelli çocukların anneleri olan ve resim sergisine de ismini veren ‘Özel Anneler’ resim sergisi vatandaşlarla buluşturuldu. Fotoğraf sanatçısı Deniz Kozan tarafından çekilen engelli çocukların annelerinin günlük yaşam içerisinde fedakarlıklarının fotoğraflandığı sergi vatandaşlardan tam not aldı. Ardından kültür merkezi içerisinde yapılan bir programa katılarak sürpriz yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı salonda bulunan Annelere ve anne adaylarına karanfil hediye etti. Yoğun katılımın olduğu programda vatandaşlar Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
“Engelli çocuğu olan annelerimizin fedakârlığı çok çok fazla”
Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, “Öncelikle annelerimizin ellerinden öpüyoruz, günleri kutlu olsun. Sevdikleriyle birlikte sevinçle bu özel günü yaşamalarını temenni ediyorum. Bugün burada bir resim sergisi açtık, anneler gününe özel olarak ancak özel annelerimizin özel çocuklarını yetiştiren onlarla ilgilenen onların hayata tutunmasına yardımcı olan fedakâr annelerimizin fotoğraflarını görüyoruz. Toplumun bu konuda daha duyarlı hale gelmesi maksadıyla da bu çalışmaya destek olmak amacıyla bu etkinliğe kültür merkezimiz ev sahipliği yapıyor. Engelli çocuğu olan annelerimizin diğer annelere göre fedakârlığı çok çok fazla bunun farkına varılması ve daha iyi anlaşılması için bugünkü sergimizi bizler için çok kıymetli” dedi.
“Amacım engelli çocuğu olan annelerin kalplerine dokunmaktı”
Fotoğraf Sanatçısı Deniz Kozan yaptığı çalışmanın bir farkındalık oluşturması amacıyla yaptığını belirterek, “Özel çocuklarımızın annelerinin hayatlarında yaşamış oldukları zorlukları insanlara gösterip, onları fedakârlık yaptıklarını görüp onlara destek olmak maksadıyla bu çalışmayı gerçekleştirdim. Her anne özeldir ama engelli çocuklarımızın annesi daha özel çünkü hayat boyu mücadele içerisindeler hem sosyal olarak hem de psikolojik olarak amacım onlara bir nebze de olsa destek olmak kalplerine dokunmaktı. Dilerim bu sergi farkındalık oluşturması açısından amacına ulaşır, tüm bakış açısını değiştiririm ve engelleri kırarım” diye konuştu.

Arnavutköy’de Anneler Günü’nde ‘Özel Anneler Sergisi’

Arnavutköy’de Anneler Günü’nde ‘Özel Anneler Sergisi’

Arnavutköy’de Anneler Günü’nde ‘Özel Anneler Sergisi’

Arnavutköy’de Anneler Günü’nde ‘Özel Anneler Sergisi’

Arnavutköy’de Anneler Günü’nde ‘Özel Anneler Sergisi’

Arnavutköy’de Anneler Günü’nde ‘Özel Anneler Sergisi’

Arnavutköy’de Anneler Günü’nde ‘Özel Anneler Sergisi’

Arnavutköy’de Anneler Günü’nde ‘Özel Anneler Sergisi’

Arnavutköy’de Anneler Günü’nde ‘Özel Anneler Sergisi’

Arnavutköy’de Anneler Günü’nde ‘Özel Anneler Sergisi’

Arnavutköy’de Anneler Günü’nde ‘Özel Anneler Sergisi’

Arnavutköy’de Anneler Günü’nde ‘Özel Anneler Sergisi’

Arnavutköy’de Anneler Günü’nde ‘Özel Anneler Sergisi’
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