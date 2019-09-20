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Arnavutköy’de annesini, babasını ve kardeşlerini bıçaklayarak öldüren şahıs, babasının arabasıyla olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 19:37 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de annesini, babasını ve kardeşlerini bıçaklayarak öldüren şahıs, babasının arabasıyla olay yerinden kaçtı.

Arnavutköy’de annesini, babasını ve kardeşlerini bıçaklayarak öldüren şahıs, babasının arabasıyla olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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