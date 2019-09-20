Arnavutköy’de annesini, babasını ve kardeşlerini bıçaklayarak öldüren şahıs, babasının arabasıyla olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Arnavutk\u00f6y\u2019de annesini, babas\u0131n\u0131 ve karde\u015flerini b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcren \u015fah\u0131s, babas\u0131n\u0131n arabas\u0131yla olay yerinden ka\u00e7t\u0131. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri s\u00fcr\u00fcyor.Yolcu otob\u00fcs\u00fc kaza yapt\u0131! \u00c7ok say\u0131da yaral\u0131 varD\u00fczce'de, TEM yolunda 3 otomobil \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 5 yaral\u0131FET\u00d6\u2019n\u00fcn yurt d\u0131\u015f\u0131ndan gelen paralar\u0131n\u0131 \u00f6rg\u00fct \u00fcyelerinin ailelerine ula\u015ft\u0131ran 2 ki\u015fi tutukland\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum