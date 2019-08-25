Arnavutköy'de aracı çekilen sürücü, 1'i polis 3 kişiyi darp etti

Soner HASIRCIOĞLU - İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY'de sokakta park halindeki otomobili çekilen bir kişi, gittiği otoparktaki görevli 2 kişi ile bir trafik polisini darp etti. Saldırgan, olay yerine gelen takviye ekipler tarafından gözaltına alınırken, yaralanan polis ve otopark görevlileri hastanede tedavi altına alındı. Olay anı ise otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Ağustos Perşembe günü saat 14.30 sıralarında, Arnavutköy ilçe merkezinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi V.B, sokakta hatalı park eden bir otomobili çekici ile otoparka çekti. Aracının çekildiğini haberini alan ve kick boks antrenörü olduğu öğrenilen Muhammed E., otomobilin çekildiği otoparka geldi. Muhammed E. ile otopark görevlisi 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Olayın yaşandığı sırada otoparka gelen polis memuru V.B., aracı çekilen Muhammed E.'yi sakinleştirmek için yanına gitti. İddiaya göre aracı çekilen Muhammed E., tartıştığı polis memuru V.B.'ye de yumruk attı. Aldığı darbelerle kaşı açılan ve dişi kırılan V.B., olay yerine takviye polis istedi. Takviye ekiplerin gelmesiyle şüpheli, gözaltına alındı. Yumruklu saldırıya uğrayan trafik polisi V.B. ve 2 otopark çalışanı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralı polis memuru V.B.'ye, 10 gün iş göremez raporu verildi.