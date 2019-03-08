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Arnavutköy'de araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 12:59 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de kamyonetle araç çarpıştığı kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Taylan ERGÜN/İSTANBUL(DHA)-ARNAVUTKÖY'de kamyonetle araç çarpıştığı kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arnavutköy'den Haraççı istikametine gitmekte olan Yasemin Mollalar'ın kullandığı 34 PC 6272 plakalı otomobil, 34 ZC 3909 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan her iki araç bariyerlere çarparak durabildi. Kamyonet sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada otomobil sürücüsü Yasemin Mollalar araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mollalar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Arnavutköy, Haraççı Güney Çevre Yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

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