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Arnavutköy'de asker uğurlamasında polisin uyarılarını dinlemeyen gruba müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 12:37 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de asker uğurlaması yaparken, polisin ‘trafiği tehlikeye düşürüyorsunuz’ uyarılarını dinlemeden bir gruba polis müdahale etti.

Arnavutköy'de asker uğurlamasında polisin uyarılarını dinlemeyen gruba müdahale

İSTANBUL,(DHA) ARNAVUTKÖY'de asker uğurlaması yaparken, polisin ‘trafiği tehlikeye düşürüyorsunuz’ uyarılarını dinlemeden bir gruba polis müdahale etti. Olay, saat 01.00'de sıralarında Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlamak için sokaklarda tur atan ve trafiği tehlikeye düşüren gençler, polis tarafından durdurularak uyarıldı. Gençler polislerle tartışmaya başladı. Polis ekipleri ve grup arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. Tartışma ve arbedenin büyümesi üzerine polis biber gazıyla müdahale ederken, gruptan bazı kişileri gözaltına aldı.

(FOTOĞRAF)

Arnavutköy'de asker uğurlamasında polisin uyarılarını dinlemeyen gruba müdahaleArnavutköy'de asker uğurlamasında polisin uyarılarını dinlemeyen gruba müdahaleArnavutköy'de asker uğurlamasında polisin uyarılarını dinlemeyen gruba müdahale

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