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Arnavutköy'de başıboş atlar kar altında sığınacak yer aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı Arnavutköy'deki sokak hayvanlarını ve başıboş atları da vurdu.

Arnavutköy'de başıboş atlar kar altında sığınacak yer aradı

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı Arnavutköy'deki sokak hayvanlarını ve başıboş atları da vurdu. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığı Arnavutköy'de başıboş halde dolaşan 9 at, sığınacak yer aradı. Atlar, sokak aralarında dolaşırken soğuktan korunabilmek için zaman zaman binaların balkon altlarına giriyor.
Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde görülen başıboş atlar, soğuktan korunma için sığınacak karınlarını doyuracak yer aradı. Sokak sokak dolaşan atlar, mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Atların oldukça bakımsız oldukları gözlerden kaçmadı. Aralarında yavru tayların da olduğu 9 attan bazılarının ise topallayarak yürüdüğü gözlendi. Gece yarısı soğuk havanın kendisini iyice hissettirdiği Arnavutköy'de atlar, sokak arlarında izlerini kaybederek uzaklaştılar.

(FOTOĞRAF)

Arnavutköy'de başıboş atlar kar altında sığınacak yer aradıArnavutköy'de başıboş atlar kar altında sığınacak yer aradıArnavutköy'de başıboş atlar kar altında sığınacak yer aradı

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