HABER

Arnavutköy'de beton dökülen inşaatta çökme

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 17:43 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldi.

Taylan ERGÜN/İSTANBUL(DHA)-ARNAVUTKÖY'de inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Beton altında kalan 3 işçi, itfaiye ekipleri ve inşaat çalışanları tarafından çıkarıldı.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Kent Sokak'ta öğle saatlerinde 4 katlı inşaatın en üst katına beton atıldığı sırada çökme meydana geldi. Beton altında kalan 3 işçi olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ve diğer inşaat işçileri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı 3 işçiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay anında çevrede bulunanlardan biri, "Şiddetli bir gürültü ile inşaatın tavanı çöktü. Biz önce uçak mı düştü? Dedik. Şiddetli bir gürültü vardı çünkü. Olay yerine koşup baktığımızda 3 işçinin beton ve demir yığınları arasında kaldığını gördük. Kendi imkanlarımızla çıkarmaya çalıştık. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle de çıkarabildik yaralıları" dedi. Çökmenin yaşandığı inşaatın yanındaki başka bir inşaatta çalışan Bülent Şahin, "Muhtemelen beton dökülmeden önce bağlanan kalıplar zayıf kaldı ve ağırlığı taşıyamadı" dedi. Yaralanan işçilerden Selahattin Ayaz ve Sebahattin Ayaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Hüseyin Ermuşat'ın ise vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın
“Üretim olmadan geleceği yakalayamayız”“Üretim olmadan geleceği yakalayamayız”
Sertaslan, Gemlik vizyonunu personeli ile paylaştıSertaslan, Gemlik vizyonunu personeli ile paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'deki iğrenç olayla ilgili açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kars'ta inanılmaz olay! Hızla ilerledi, her şeyi yıkıp geçti

250 metre yükseklikteki köprü gençleri çileden çıkardı

Öğrencileri isyan ettiren yol! Telleri devirip yol yaptılar

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Kolu olmayan halasından etkilendi 'Biyonik Kol' yaptı

Halasından etkilendi, öyle bir buluşa imza attı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.