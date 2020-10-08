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Arnavutköy’de bir kişi husumetlisine kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 22:17 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de bir kişi, husumetli olduğu öğrenilen şahsı iki ayağından tabancayla vurarak kayıplara karıştı.

Arnavutköy’de bir kişi, husumetli olduğu öğrenilen şahsı iki ayağından tabancayla vurarak kayıplara karıştı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olduğu S.T. ile karşılaşan ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, belindeki silahı çıkararak ateş etmeye başladı. Olayda 55 yaşındaki S.T., her iki bacağından yaralanarak yere yığıldı. Saldırgan ise ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştı. Kanlar içinde kalan adama ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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