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Arnavutköy'de bir kişinin öldüğü kaza sonrası hafriyat kamyonu isyanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

Taylan ERGÜN / İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonunun altında kalan 73 yaşındaki Selahattin Ergün hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de bir kişinin öldüğü kaza sonrası hafriyat kamyonu isyanı

Taylan ERGÜN / İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonunun altında kalan 73 yaşındaki Selahattin Ergün hayatını kaybetti. Her gün çok sayıda hafriyat kamyonunun geçtiği Tayakadın Mahallesi sakinleri kazanın ardından yolu trafiğe kapattı, kazaya karışan hafriyat kamyonunu taşladı.
Olay Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Camiden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Selahattin Ergün, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahattin Ergün, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. . Kazaya karışan kamyon şoförü ise jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza sonrası olay yerinde toplanan Tayakadın Mahallesi sakinleri kazaya karışan hafriyat kamyonunun camlarını taşladı. Jandarmanın güçlükle sakinleştirdiği vatandaşlar daha sonra yolu trafiğe kapatarak hafriyat kamyonlarının geçişine izin vermedi.
Tayakadın sakinleri her gün yüzlerce hafriyat kamyonunun mahallelerinden geçtiğini belirtti. Mahalle sakinlerinden bir kişi, "İlle de bir canımızın mı hayatını kaybetmesi gerekiyordu. Defalarca dile getirdik. Bu araçların köy içinde geçmesi sıkıntı olacak. Çocuklarımız ve yaşlılarımız karşıdan karşıya geçemiyorlar. Vızır vızır geçen kamyonlar tehlike arz ediyor" dedi.

Arnavutköy'de bir kişinin öldüğü kaza sonrası hafriyat kamyonu isyanıArnavutköy'de bir kişinin öldüğü kaza sonrası hafriyat kamyonu isyanıArnavutköy'de bir kişinin öldüğü kaza sonrası hafriyat kamyonu isyanıArnavutköy'de bir kişinin öldüğü kaza sonrası hafriyat kamyonu isyanı

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