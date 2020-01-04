HABER
  4. Arnavutköy'de bir kişiyi öldüren zanlı kendi eşini de yaraladı

Arnavutköy'de bir kişiyi öldüren zanlı kendi eşini de yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 10:44 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de bir kişiyi öldüren zanlı kendi eşini de yaraladı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de, ormanlık alanda bir kişiyi öldüren zanlı, kendi eşini de yaraladıktan sonra kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Şamlar Tabiat Parkı ormanlık alanda eşi Aynur Y. ile Murat O'ya silahla ateş ettikten sonra ağabeyini arayan İbrahim Y, cinayet işlediğini söyledi.

Durumu polise bildirerek olay yerine gelen zanlının ağabeyi Hamdullah Y. yaralı olan yengesini arabasına bindirerek Arnavutköy Devlet Hastanesine götürmek üzere yola çıktı.

Hızlı gittiği için aracın kontrolünü kaybeden Hamdullah Y, Boğazköy Işıklar mevkisinde yoldan çıkarak kaza yaptı. Hamdullah Y. ve Aynur Y. olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de ormanlık alanda yaptıkları incelemede Murat O'nun cesedini buldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Murat O'nun cesedi, Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen Aynur Y'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin, cinayet zanlısı İbrahim Y'yi yakalama çalışması sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Diyarbakır’da ikinci Çiftlik Bank vakasıDiyarbakır’da ikinci Çiftlik Bank vakası
Diyarbakır’da hırsızlar, 400 kiloluk klima fanını çalıp kayıplara karıştıDiyarbakır’da hırsızlar, 400 kiloluk klima fanını çalıp kayıplara karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy cinayet silah

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta bir askeri konvoy daha vuruldu!

Irak'ta bir askeri konvoy daha vuruldu!

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren 'sosyal medya' kararı! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Çanakkale’de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu!

Çanakkale’de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu!

İzmir'de evinde yaptığı içkiyi içtiği iddia edilen kişi hastanede öldü

Evinde yaptığı alkol yüzünden öldü!

İstanbul Sarıyer'de yaban domuzlarını elleriyle besliyor

Sarıyer'de yaban domuzlarını elleriyle besliyor

Boyu iki metre! 'Herkül'e paha biçilemiyor: 100 bin lira dahi verseler satmam

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.