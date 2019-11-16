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Arnavutköy'de bisiklet kullanırken üzerine tır devrilen doktor öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 23:42 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de bisiklet kullanırken üzerine tır devrilen doktor öldü

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında, bisiklet kullanırken tırın altında kalan doktor hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesinde virajı alamadığı öne sürülen M.C. yönetimindeki 47 PF 937 plakalı tır, yolun sağında bisiklet kullanan operatör doktor Aytan Kar'ın üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Kar'ın öldüğü tespit edildi.

Kazadan hafif yaralı kurtulan ve ayakta tedavi edilen tır şoförü M.C., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy bisiklet Kaza TIR

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