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Arnavutköy'de bonzaiden ölüm iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 13:34 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de 21 yaşındaki genç ölü bulundu.

Arnavutköy'de bonzaiden ölüm iddiası

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY'de 21 yaşındaki genç ölü bulundu. Gencin bonzai kullandıktan sonra hayatını kaybettiği öne sürüldü
Olay Arnavutköy'e bağlı Anadolu Mahallesi Şule sokaktaki binada meydana geldi. İddiaya göre Muhammet K. (21), arkadaşlarının kaldığı eve geldi. Arkadaşları akşam eve döndüklerinde Muhammet K.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Gencin bonzai kullandıktan sonra hayatını kaybettiği öne sürüldü. Polis evde kalan İ.A. ve O.A.'yı ifadelerini almak üzere Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Muhammet K.'nin cesedi Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

Arnavutköy'de bonzaiden ölüm iddiasıArnavutköy'de bonzaiden ölüm iddiasıArnavutköy'de bonzaiden ölüm iddiası

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