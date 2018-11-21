HABER

Arnavutköy'de bonzaiden ölüm iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 16:13 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de 21 yaşındaki genç ölü bulundu.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY'de 21 yaşındaki genç ölü bulundu. Gencin bonzai kullandıktan sonra hayatını kaybettiği öne sürüldü

Olay Arnavutköy'e bağlı Anadolu Mahallesi Şule sokaktaki binada meydana geldi. İddiaya göre Muhammet K. (21), arkadaşlarının kaldığı eve geldi. Arkadaşları akşam eve döndüklerinde Muhammet K.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Gencin bonzai kullandıktan sonra hayatını kaybettiği öne sürüldü. Polis evde kalan İ.A. ve O.A.'yı ifadelerini almak üzere Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Muhammet K.'nin cesedi Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
Kırıkkale’de elektronik eşya hırsızı tutuklandıKırıkkale’de elektronik eşya hırsızı tutuklandı
Sivas'ta yağma iddiasına 3 tutuklamaSivas'ta yağma iddiasına 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokakta çırılçıplak yürüdü! Gören şaşkına döndü

Sokakta çırılçıplak yürüdü! Gören şaşkına döndü

Katilden şoke eden sözler: Vicdanım rahat

Katilden şoke eden sözler: Vicdanım rahat

115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

Okulda ‘gusül abdesti gösterme’ bahanesiyle istismar iddiasına tutuklama

Okulda ‘gusül abdesti gösterme’ bahanesiyle istismar iddiasına tutuklama

Beyazsu Mardinlileri hayran bıraktı

Beyazsu Mardinlileri hayran bıraktı

Jandarma bile şaşkına döndü: Tam bin 528 parça

Jandarma bile şaşkına döndü: Tam bin 528 parça

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.