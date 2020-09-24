HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arnavutköy’de çifte cinayet

Arnavutköy’de çifte cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de eşini ormanlık alanda öldüren bir kişi daha sonra geldiği bir apartmanın merdiven boşluğunda bir erkek şahsı öldürdü.

Arnavutköy’de eşini ormanlık alanda öldüren bir kişi daha sonra geldiği bir apartmanın merdiven boşluğunda bir erkek şahsı öldürdü. Kendisini PTT görevlisi olarak tanıtarak apartmana giren katil zanlının yakalanması için ilçede geniş inceleme başlaıldı.
Arnavutköy’de sabah saatlerinde iki cinayet işlendi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, Arnavutköy Domuz deresi mevkisi ormanlık alanında eşini silahla vuran bir kişi, daha sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır Sokağı!na geldi. Burada bir apartman dairesinin kapsını çalan zanlı, ev halkı tarafından kim olduğunun sorulması üzerine kendisini PTT görevlisi olarak tanıtarak bir belgeleri olduğunu söyledi. Kapıyı açan kadının eşi E.E. belgeyi almak için dışarı çıktığında merdiven boşluğunda şüpheli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı olay yerinden koşarak kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çifte cinayetin zanlısının yakalanması için ilçede geniş kapsamlı çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum' 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum'
Botoks sonrası ölüm iddiası! Botoks sonrası ölüm iddiası!
2020 Mercedes S Serisi incelemesi2020 Mercedes S Serisi incelemesi
En Çok Okunan Haberler
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Aksaray'da deprem
Aksaray'da deprem
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Altın sert düşüşte!
Altın sert düşüşte!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Diğer Haberler
Gazeteci Fatih Tezcan için istenen ceza belli oldu
Fatih Tezcan için hapis cezası istemi!
Kadınlar, otostopla bindikleri araçtaki engellinin 2 bin lirasını gasbetti
Otostop yapan kadınları aracına aldı hayatının şokunu yaşadı
Botoks sonrası ölüm iddiası! Yürüyerek girdi, baygın halde çıktı
Botoks sonrası ölüm iddiası!
İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
Ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
Dövülüp araçtan atıldıktan sonra otomobilin çarptığı yaralı öldü! Görüntüler ortaya çıktı
Dövülüp araçtan atıldıktan sonra otomobilin çarptığı yaralı öldü! Görüntüler ortaya çıktı
Tunceli'de eldiven takma zorunluluğu kararı! Valilik duyurdu
Tunceli'de eldiven takma zorunluluğu kararı! Valilik duyurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.