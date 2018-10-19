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Arnavutköy'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 21:32 | Son Güncelleme

Evde boğazları kesilmiş halde bulunan Suriye uyruklu aileden anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti, baba hastaneye kaldırıldı - Babanın, eşini ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de evlerinde boğazları kesilmiş halde bulunan Suriye uyruklu kadın ve 2 çocuğu öldü, baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Babanın, eşini ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde Suriye uyruklu aile, yakınları tarafından evlerinde boğazları kesilmiş halde bulundu.

Bunun üzerine, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, anne N.H. ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı baba E.İ, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerince olay yerinde incelemelerde bulunuldu.

Babanın eşini ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.

Cenazeler, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Arnavutköy cinayet

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