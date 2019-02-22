HABER

Arnavutköy’de çocuklar kuşlar için yuva yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 13:08 | Son Güncelleme

Arnavutköy Belediyesi’nin gerçekleştirdiği etkinlikte ilköğretim öğrencileri yaklaşık 700 adet kuş yuvasının montaj ve boyamasını yaparak ağaçlara astı.

Arnavutköy Belediyesi’nin gerçekleştirdiği etkinlikte ilköğretim öğrencileri yaklaşık 700 adet kuş yuvasının montaj ve boyamasını yaparak ağaçlara astı. Kuşların soğuk ve yağışlı günlerinde barınma ihtiyaçlarının giderilmesi için gerçekleştirilen projeyle çocukların küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisiyle yetişmesi hedefleniyor.

Arnavutköy Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte ilköğretim öğrencileri yaklaşık 700 adet kuş yuvasının montaj ve boyamasını yaparak ağaçlara astı. Etkinlik kapsamında Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da çocuklarla birlikte boyama yaptı. Uygulama ile çocuklara hayvan sevgisini aşılanırken, soğuk kış aylarında kuşların da unutulmadığı gösterildi.

“Tüm canlılara karşı sevginin ne olduğunu anlatmak adına yapılmış bir etkinlik”
Çocuklarla beraber boyama yapan ve kuş yuvalarını ağaca asan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Bugünkü çalışmamızda gerçekleştirmeyi amaçladığımız 2 ana konu var. Birincisi kuşların, özellikle orman kuşlarının üreme, yumurtlama zamanı olan bu dönemde onlara birer barınak yapmayı amaçladık. Tabi ki bütün ihtiyacı giderecek bir şey değil ama sembolik anlam taşıyan özellikle çocuklarımıza böyle bir bilinci vermeyi amaçladığımız bir etkinlik. İkincisi çocuklarımıza bu bilinci aşılamak. Onlara böyle bir etkinlikle neye ulaşmaya çalıştığımızı söylemek. Hem kuşlara karşı, hayvanlara karşı, tüm canlılara karşı sevginin ne olduğunu anlatmak adına yapılmış olan bir etkinlik” dedi.

"Soğukta aç kalmasınlar, üşümesinler”
Kuş yuvalarının montajını ve boyamasını yaparak ağaçlara asan öğrencilerden biri , “Kuşlara yuva yapıyoruz. Kuşlar yuvasına girsin, yuvalarında mutlu olsunlar. Soğukta aç kalmasınlar, üşümesinler” diye konuştu.
Yaptığı yuvayı boyayan bir öğrenci ise, “Serçelere yuva yapıyorum. Bu bittikten sonra buna benekler yapacağım. Bunları ağaçlara asacağız. Serçeler bunlara girecek” şeklinde konuştu.
Kar yağdığında kuşların üşümemesi için yuvaları yaptıklarını söyleyen bir öğrenci, “Kuşlara yuva yapıyorum. Kar yağınca içine girsin diye. Üşümesin diye. Ağaca asacağız. Kuşlar içine girecek” ifadelerini kullandı.

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Çanakkale Savaşları'nda batırılan savaş gemisi Majestic dalış turizmine açılıyorÇanakkale Savaşları'nda batırılan savaş gemisi Majestic dalış turizmine açılıyor
Ataşehir'deki AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleriAtaşehir'deki AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbullular bu geceye ve yarına dikkat (Kar yağışı ne zaman?)

İstanbullular dikkat! Bu geceden itibaren...

Ataşehir'de hareketlilik! AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri

Ataşehir'deki AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri

Binali Yıldırım'ın "Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

"Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

Mehmetçik dondurucu soğukta görevinin başında! Böyle görüntülendiler

Dondurucu soğukta böyle görüntülendiler

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

İznik'teki Roma Tiyatrosu 10 yıldır kapalı bekliyor

UNESCO listesinde ama buraya kimse giremiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.