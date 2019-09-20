HABER

ARNAVUTKÖY'DE DEHŞET: ANNE, BABA VE İKİ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 21:52 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de dün gece bir kişi annesi, babası ve ağabeyini silahla vurarak kız kardeşini ise bıçaklayarak öldürdü.

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN-Murat SOLAK-Şahin BOZKURT-Ali AKSOYER - Mustafa BAKIRHAN / İstanbul, (DHA)
Arnavutköy'de dün gece bir kişi annesi, babası ve ağabeyini silahla vurarak kız kardeşini ise bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından İzmit'te yakalandı.
Olay, Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir binanın ikinci katında yaşandı. Sabaha karşı 24 yaşındaki Veysel Aydın, iddiaya göre ailesiyle kredi borcu sebebiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın, önce üvey babası Kadir Açıkalın (45) annesi Kader Aydın (42) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak daha sonra 13 yaşındaki kız kardeşi Nazlıcan Aydın'ı bıçaklayarak öldürdü. Zanlı Veysel Aydın, cinayetleri işledikten sonra evden kaçtı. Kadir Açıkalın'ın işe gelmediğini farkeden iş arkadaşları, önce telefonla aradı. Açıkalın'a ulaşamayan iş arkadaşları daha sonra Açıkalın'ın oturduğu eve geldiler. Kapıyı çalan iş arkadaşları ve komşuları kapının açılmaması üzerine şüphelenerek durumu polise bildirdi.

EVE GELEN EKİPLER VAHŞETLE KARŞILAŞTI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirle yardımıyla içeriye girince 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine bina emniyet şeridiyle çevrilerek güvenlik önlemleri alındı. Eve gelen olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda cinayeti, oğul Veysel Aydın'ın işlediği tespit edildi. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından cenaze nakil araçlarına konularak Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"ŞOK BİR OLAY BU"
Hayatını kaybeden Abdülkadir Açıkalın'ın mahalleden arkadaşı Mehmet Aluç, "Beş, altı senelik komşumuzdu. İyi bir arkadaşımızdı. Az önce haberim oldu. Şok bir olay bu, çok üzüldük, arkadaşımızdı. Beş vakit namazında niyazında biriydi. Çok temiz bir arkadaşımızdı. Belediyede çalışıyordu, operatördü. İki gün önce yolda karşılaştık, espiri yaptık. Allah rahmet eylesin" dedi.

ZANLI VEYSEL AYDIN İZMİT'TE YAKALANDI
Kaçan zanlının izi İzmit'te tespit edildi. Veysel Aydın'ın peşine düşen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yakaladı. İzmit'te gözaltına alınan Aydın, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Aydın'ın ilk ifadesinde cinayeti kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucunda işlediğini söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Olay yerinde alınan güvenlik önlemleri
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Cenaze nakil araçları
-Olay yerinde toplanan kalabalık
-Cenazelerin nakil araçlarına konularak götürülmesi
-Vatandaşlarla röportajlar
-Genel ve detay görüntüler

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyorCumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
Malatya'daki organize suç örgütüne yönelik operasyonMalatya'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Yargı paketinde önemli gelişme!

Yargı paketinde önemli gelişme!

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı verildi

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı verildi

Son dakika! Neslican Tay hayatını kaybetti

Neslican Tay'dan acı haber!

Adnan Oktar savunma yaparken çekilen fotoğrafa suç duyurusu

O fotoğrafa suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Minik Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir tutuklandı

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama

İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.