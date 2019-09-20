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Arnavutköy'de dehşet: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 19:25 | Son Güncelleme

Taylan ERGÜN - İstanbul DHA- ARNAVUTKÖY'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü.

Taylan ERGÜN - İstanbul DHA- ARNAVUTKÖY'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü.
Arnavutköy'de gece yaşanan katliam gündüz ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın, annesi Kader Aydın, üvey babası Kadir Açıkalın (45), kardeşi Nazlıcan Aydın (13) ve ağabeyi Serkan Aydın (26)'ı gece saatlerinde öldürdü. Vahşet komşuların şüphelenmesiyle gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 4 kişinin cesedi ile karşılaştı. Saldırganın kayıp olduğu öğrenilirken olay yerindeki inceleme sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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