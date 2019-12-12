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Arnavutköy'de devrilen TIR'ın şoförü: Hayatımı emniyet kemeri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 13:15 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kargo yüklü TIR devrildi.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)- ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kargo yüklü TIR devrildi. Kazada şoför yara almadan kurtuldu. Şoför, "Emniyet kemerim takılıydı. Benim hayatımı emniyet kemeri kurtardı" dedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Yassıören köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neşat Elaldı yönetimindeki 01 CKS 75 plakalı kargo yüklü TIR Hadımköy istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yan devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Şarampoldeki yan yatan TIR'daki kargolar bugün şirketin gönderdiği başka bir TIR'a aktarıldı.

"BENİM HAYATIMI EMNİYET KEMERİ KURTARDI"

Kazayı yara almadan atlatan Neşat Elaldı; "Akşam yükledim. Adana'ya doğru hareket ettim. Hava yağmurluydu. Karşıdan bir TIR geliyordu. Karşılaşınca tekerin biri şarampole düştü. Çıkarmak için uğraşırken yol kenarı derin olduğu için devrildi. Bu sırada ben koltuğun üzerindeydim. Emniyet kemerim takılıydı. Benim hayatımı emniyet kemeri kurtardı." dedi. TIR'ın kaldırılması için çalışmaların önümüzdeki saatlerde başlayacağı öğrenildi.

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