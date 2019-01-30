HABER

Arnavutköy’de ele geçirilen tarihi eserler sergilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 20:01 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de polis tarafından yakalanana tarihi eser kaçakçılarının 3 metre derinliğinde çukurlara gömdükleri aslan figürü heykeli, sütun başı gibi tarihi eserler sergilendi.Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler farklı noktalarda kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatarak, iki farklı adrese operasyon düzenledi.

Arnavutköy’de polis tarafından yakalanana tarihi eser kaçakçılarının 3 metre derinliğinde çukurlara gömdükleri aslan figürü heykeli, sütun başı gibi tarihi eserler sergilendi.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler farklı noktalarda kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatarak, iki farklı adrese operasyon düzenledi. Bir evin içinde yapılan aramalarda yatak odasında bulunan elbise dolabından aslan figürü olarak bilinen tarihi eser ele geçirildi. Evin bahçesinde yapılan kazıda ‘sütun başı’ olarak tabir edilen ve 1 metre uzunluğunda olan başka bir tarihi eser daha ele geçirildi. Diğer adreste yapılan aramada evin farklı odalarında istiflenerek çuvala doldurulmuş toprak malzeme bulunurken, bir odada 3 metre uzunluğunda ve derinliğinde çukur kazıldığı görüldü. Kazılan bu çukurun da çevrede eskiden kalan tarihi eserlere ulaşmak için yapıldığı öğrenildi.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonla ele geçirdikleri tarihi eserler Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. Polis ekiplerinin emniyete getirdiği 1 metre boyutundaki sütun başı, aslan figürü, mermer blok gibi eserler görüntülendi.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Borçlusunu yere yatırıp boğazına bıçak dayadıBorçlusunu yere yatırıp boğazına bıçak dayadı
Freni boşalan iş makinesi minibüse çarptı: 6 yaralıFreni boşalan iş makinesi minibüse çarptı: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

O ödemeler yarın yapılıyor!

O ödemeler yarın yapılıyor!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.