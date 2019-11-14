Arnavutköy'de eşi ve kayınbiraderini vuran sanığa 23 yıl hapis talebi

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yolcu Güngören getirildi. Mağdur Handan Güngören ile tarafların avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan müşteki Haluk Bakar'ın avukatı, “Olay tasarlanarak gerçekleştirilmiştir. Zira müvekkil ile diğer mağdur sanığın planları doğrultusunda mezarlığa çağırılmışlardır. Ayrıca müvekkil sırtından tüfek ile yaralanmış olup bu nedenle sanık hakkında haksız tahrik indirimlerinin uygulanması söz konusu değildir" dedi.

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY'de mezarlıkta tartıştığı eşi Handan Güngören(40) ve kayınbiraderi Haluk Bakar'ı (38) vurarak yaraladığı iddia edilen sanık Yolcu Güngören'in(51) yargılandığı davada duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Güngören'in 23 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Öte yandan, mağdur Handan Güngören eşinin tahliyesini istedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaada bulunan duruşma savcısı, mağdur Handan Güngören ile sanık Yolcu Güngören'in resmi nikahlı olduklarını ve zaman zaman evlilik içi sorunlar yaşadıklarını kaydetti. Savcı, müşteki Haluk Bakar ile sanık Yolcu Güngören'in arasında alacak meselesinden kaynaklı sorun olduğunu, Haluk Bakar'ın olay gününden bir süre önce sanıktan alacağını istediğini belirtti.

Olay günü Handan Güngören'in, eşi Yolcu Güngören'e babalarının mezarını yaptıracaklarını ve mezarcının parasını istediğini söylediğini belirtti. Bunun üzerine sanık Yolcu Güngören'in mağdur Handan Güngören ile müşteki Haluk Bakar'ın mezarlığa gitmesini kendisinde arkasında geleceğini söylediğini belirtti.

Sanık Yolcu Güngören'in, Handan Güngören ile Haluk Bakar'ı tüfekle ateş ederek yaraladığını belirten savcı, "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama" suçlarını haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulanarak 11,5 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.