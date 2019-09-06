HABER

Arnavutköy'de eşini ve kızını öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 13:14 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de 2018 yılında eşi Nurşen Elgün'ü ve iki yaşındaki kızı Ecrin Elgün'ü boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mehdin Elgün, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL,(DHA)- ARNAVUTKÖY'de 2018 yılında eşi Nurşen Elgün'ü ve iki yaşındaki kızı Ecrin Elgün'ü boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mehdin Elgün, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Mehdin Elgün getirildi. Müşteki olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Sanık avukatı, Elgün'ün eşini ve kızını öldürdüğü sırada uyuşturucunun etkisinde olduğunu söyleyerek, cezanın alt sınırdan olmasını ve cezada indirim uygulanmasını talep etti.

"PİŞMANIM, SAKİNLEŞTİRİCİ DİYE UYUŞTURUCU HAP VERİLDİ"

Sanık Mehdin Elgün ise savunmasında, "Ben yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. Ben deli değilim. 2011 yılında esrar kullanmaktan dolayı tedavi olmuştum, tedavi sürecinde olumlu tavrım nedeniyle hakkımda teşekkür belgesi düzenlenmişti. O tarihten sonra uyuşturucu kullanmadım. Hele hap hiç kullanmadım. Söz konusu eylemi bana sakinleştirici diye verilen uyuşturucu hapın bende meydana getirmiş olduğu etki sonucu gerçekleştirildiği kanaatindeyim. Eşimle aramızda bir sorun bulunmamaktaydı. Sorun olsa bile çocuğuma karşı böyle bir eylemi gerçekleştirmem için bir neden söz konusu değildir. Bu eylemin gerçekleşmiş olması benim için yeterli bir cezadır zaten, dolayısıyla mahkemenin vereceği karara razıyım" dedi.

Mehdin Elgün, " Bana hapları veren kişi hakkında neden işlem yapılmadığına anlam veremiyorum. " diyerek savunmasını bitirdi.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Mehdin Elgün'e "Kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Cezada indirim uygulanmadı.

İDDİANAME

İddianamede, Arnavutköy'de 20 Haziran 2018'de eşi Nurşen Elgün'ü ve 2 yaşındaki kızı Ecrin Elgün'ü boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Mehdin Elgün hakkında "Eşi kasten öldürme " ve "Altsoydan akrabayı kasten öldürme " suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Olay günü, sanık Mehdi Elgün'ün önce kendisini bıçakla kalbi üzerinden yaralamaya çalıştığı ardından permatik ve şiş ile kendisine zarar vermiş olduğu iddianamede yer alıyordu. Uyumakta olan eşi ve kızını elleriyle boğazlarından sıkarak öldürüp ambulans çağırdığı ifade ediliyordu.

Skandal! O görüntü sonrası harekete geçirdi Skandal! O görüntü sonrası harekete geçirdi
İkinci el kitap satarak, sokak hayvanlarına mama aldılarİkinci el kitap satarak, sokak hayvanlarına mama aldılar
(Özel) Bursa’da okullar açılıyor, büyükşehirden ek sefer tedbiri(Özel) Bursa’da okullar açılıyor, büyükşehirden ek sefer tedbiri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Makyajsız ve bikinili Hadise

Makyajsız ve bikinili Hadise

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Mersin'de acı olay... Tamir için girdiği kuyuda zehirlenerek öldü

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

İstanbul Valiliği'nden 2019-2020 eğitim öğretim yılı için güvenlik önlemleri

İstanbul'da yeni dönem için güvenlik önlemleri alındı

Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Hükümetten Diyarbakır'da HDP binası önünde eylem yapan annelerle ilgili ilk açıklama

Hükümetten Diyarbakır'daki annelerle ilgili ilk açıklama

Alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan görme engelli kız yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.