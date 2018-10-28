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ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA ALEV ALEV YANDI (4) AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 01:04 | Son Güncelleme

DHA İSTANBUL - Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Arnavutköy'de tekstil geri dönüşümü yapan bir fabrikada yangın çıktı.

DHA İSTANBUL -

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de tekstil geri dönüşümü yapan bir fabrikada yangın çıktı. Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi üzerindeki fabrikada çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan fabrika itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. İtfaiyenin havadan müdahalesi ise görüntülere yansıdı.

Görüntü dökümü:
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(Havadan görüntüler)
-Yanan fabrika
-İtfaiye müdahalesi

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(Amatör kamera)
-Alev alev yanan fabrika
-itfaiyenin müdahalesi
-Detaylar

(Aktüel görüntü) (ek)
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-Alev alev yanan fabrika
-Röp
-İtfaiye müdahalesi
-Genel ve detaylar

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