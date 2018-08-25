 ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI (1)

Haber: Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA
Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı
Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan 40 yıl sonra İrlanda'ya tarihi ziyaret
İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet
'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Maganda uzman çavuş tutuklandı!
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum