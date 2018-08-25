Arnavutköy'de fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

