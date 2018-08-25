 ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI (2)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA

Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. 3 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikada çıkan yangına Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Seyrantepe'den çık sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Yangından görüntü

