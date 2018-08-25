HABER

Arnavutköy'de fabrika yangını (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 19:03 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY Haraççı Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul, (DHA) - ARNAVUTKÖY Haraççı Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

PARTNERGöründüğü gibi değil! Kadına yaklaştığına pişman olduGöründüğü gibi değil! Kadına yaklaştığına pişman oldu
DHA muhabirine, görevi sırasında gazlı mermili saldırıDHA muhabirine, görevi sırasında gazlı mermili saldırı
Rizeli ünlü türkücü kazada öldüRizeli ünlü türkücü kazada öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Mehmet Ali Erbil: Rakı içen kadından nefret ederim

Mehmet Ali Erbil: Rakı içen kadından nefret ederim

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Trump talimat verdi, ABD sonunda bunu da yaptı!

Trump talimat verdi, ABD sonunda bunu da yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.