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Arnavutköy'de fabrika yangını (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 19:25 | Son Güncelleme

 ARNAVUTKÖY Haraççı Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY Haraççı Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. 3 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikada çıkan yangına Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Seyrantepe'den çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Söndürülen yangında irfaye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Bayram tatili nedeniyle fabrikanın kapalı olması sonucunda yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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