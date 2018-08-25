Arnavutköy'de fabrika yangını (3)

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY Haraççı Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. 3 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikada çıkan yangına Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Seyrantepe'den çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Söndürülen yangında irfaye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Bayram tatili nedeniyle fabrikanın kapalı olması sonucunda yangında ölen ya da yaralanan olmadı.



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