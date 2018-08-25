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Arnavutköy'de fabrika yangını (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 21:09 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de 3 bin metrekarelik alanda bulunan mobilya imalathanesinde yangın meydana geldi.

Cemil ÖZDEMİR- Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY'de 3 bin metrekarelik alanda bulunan mobilya imalathanesinde yangın meydana geldi. Bayram tatili nedeniyle imalathanenin kapalı olması can kaybını önledi. Arnavutköy, Haraççı Mahallesi Madalya sokakta 3 bin metrekarelik alanda bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde 17:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk etapta Arnavutköy ve Hadımköy itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar yangının çevresinde bulunan ve sirayet etme ihtimali olan bazı eşyaları yangından uzaklaştırdı. İmalathanede sünger, pamuklu, parlayıcı gibi kimyasal maddelerin olması nedeniyle Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Bakırköy İtfaiye ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ilçeden 35 araçla 95 personel yangına müdahale etti. İmalathanede çalışan personelin bayram tatili olması nedeniyle içerde olmaması can kaybını önledi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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