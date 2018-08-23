Arnavutköy'de fabrikanın asit kazanı patladı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı.
Alınan bilgiye göre, Hadımköy Mahallesi'nde bir fabrikanın asit kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bu arada, vatandaşların fabrikaya yaklaşmaması için çevrede güvenlik önlemi alındı.
İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!
Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü! TSK'dan sürpriz klip
Balıkesir'de kahreden an! Cenazeleri birer birer böyle çıkardılar
ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!
ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz
Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!
Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Bayram tatilinde Karadeniz turuna çıkan kafile kabusu yaşadı!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum