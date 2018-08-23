Arnavutköy'de fabrikanın asit kazanı patladı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy Mahallesi'nde bir fabrikanın asit kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bu arada, vatandaşların fabrikaya yaklaşmaması için çevrede güvenlik önlemi alındı.

