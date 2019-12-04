Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı (1)

Taylan ERG\u00dcN - \u0130stanbul DHA - ARNAVUTK\u00d6Y'de yolcu minib\u00fcs\u00fc alev alev yand\u0131. \nArnavutk\u00f6y'de yolcu dolu minib\u00fcste yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. S\u00fcr\u00fcc\u00fc, yolcular\u0131 indirirken alevlerin sard\u0131\u011f\u0131 minib\u00fcs kullan\u0131lmaz hale geldi.PARTNER D\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok tercih edilen metropolleri a\u00e7\u0131kland\u0131! Bak\u0131n T\u00fcrkiye ka\u00e7\u0131nc\u0131 s\u0131radaEdirne\u2019de \u00fcreticilere Tar\u0131m Kredi Kooperatifi \u015fokuKa\u00e7\u0131r\u0131l\u0131p arabadan at\u0131lan gen\u00e7 k\u0131z ailesini g\u00f6r\u00fcnce g\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 tutamad\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum