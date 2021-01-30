HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arnavutköy’de feci kaza: 2 yaralı

Arnavutköy’de feci kaza: 2 yaralı

30.01.2021 09:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Arnavutköy’de 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Arnavutköy Sultangazi çevre yolunun kozlar mevki’inde gece saatlerinde meydana gelen kazada, 34 HL 5450 plakalı otomobil ile 34 EC 7571 plakalı araç henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden birinin karşı şeride geçmesiyle meydana gelen kaza sonucunda otomobil sürücüleri Emine İrtem ve Şaban Çakır araçların içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılmaya çalışan sürücüler için ekipler adeta zamanla yarıştı. Uzun süren çalışmalar sonucunda sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, otoyolda uzun araç kuyrukları meydana geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkatMeteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Dileklerin kabul olması için hangi dualar okunur?Dileklerin kabul olması için hangi dualar okunur?
1/

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Pandemiye rağmen turistler akın ediyor: 'Hayalet köy' hayran bırakıyor

'Hayalet köy' görenleri haytan bırakıyor

Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normalleşme açıklaması

Ömer Çelik'ten Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine sert tepki

Ömer Çelik'ten Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine sert tepki

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Bakan Akar, Anıtkabir'i görmek isteyen Hira'yı Ankara'ya davet etti

Anıtkabir'i görmek isteyen Hira'nın hayali gerçek oluyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den zorunlu aşı tartışmalarıyla ilgili açıklama

Prof. Dr. Özlü'den zorunlu aşı tartışmalarıyla ilgili açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.