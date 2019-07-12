Arnavutköy'de fırlayan kamyon tekerinin çocuğa çarpması

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden Arnavutköy'de fırlayan kamyon tekerinin çarpması sonucu yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaldırımda yürürken fırlayan bir kamyon tekerinin çarpması sonucu yaralanan Doğukan Ağım'ın, 10 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hastanemiz tarafından gerekli tetkik ve tedaviye yönelik müdahaleler yapıldıktan sonra çarpmaya bağlı beyinde oluşan hasar için acil ameliyata alınmıştır. Hastamızın başarılı geçen ameliyatı sonrası genel durumu iyiye gitmekte olup, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

