HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arnavutköy’de fırtınada balkonun camları uçuşunca yardımına itfaiye koştu

Arnavutköy’de fırtınada balkonun camları uçuşunca yardımına itfaiye koştu

09.02.2021 01:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşam saatlerinde İstanbul’da etkisini arttıran fırtına nedeniyle bir çok noktada çatı uçmaları meydana geldi.

Akşam saatlerinde İstanbul’da etkisini arttıran fırtına nedeniyle bir çok noktada çatı uçmaları meydana geldi. Arnavutköy’de ise bir sitede bulunan dairenin balkon camları raylarından çıkıp uçmaya başlayınca yardıma itfaiye koştu.
Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bir sitede bulunan dairenin balkon camları fırtınanın etkisiyle raylarından çıkarak boşluğa düştü. Tehlikeli şekilde savrulan balkon camlarını kendi imkanları ile tutmaya çalışan daire sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireye çıkarak balkon tehlike saçan balkon camlarını teker teker yerinden söktü. Ekiplerin müdahalesi üzerine tehlikeli balkon camları herhangi bir faciaya neden olmadan söküldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüse yakalandılarKoronavirüse yakalandılar
Dolandırıcılardan kurtulmaya çalışırken yeniden dolandırıldıDolandırıcılardan kurtulmaya çalışırken yeniden dolandırıldı
05 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 5?05 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 5?
1/

En Çok Okunan Haberler

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

İstanbul'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü

İstanbul'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü

SON DAKİKA! Fenerbahçe'den çok sert açıklama!

SON DAKİKA! Fenerbahçe'den çok sert açıklama!

8 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

8 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Yunan Başbakan'dan Türk askeriyle ilgili skandal sözler

Yunan Başbakan'dan Türk askeriyle ilgili skandal sözler

Şeytani plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra uçurumdan attı

Şeytani plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra uçurumdan attı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

Adana'da balıkçıların kamerasına 15 metrelik oluklu balina takıldı

Balıkçıların kamerasına 15 metrelik oluklu balina takıldı

Polisten kaçmak isterken 2 metrelik duvardan düşüp ayağını kırdı

Polisten kaçmak isterken 2 metrelik duvardan düşüp ayağını kırdı

Dolandırıcıya kaptırdığı aracını kurtarmak isterken yine dolandırıldı

Dolandırıcılardan kurtulmaya çalışırken yeniden dolandırıldı

‘Boğazı kesilmiş şahıs yerde yatıyor’ ihbarına giden polis bakın ne ile karşılaştı

‘Boğazı kesilmiş şahıs yerde yatıyor’ ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Mersin’de narenciye fabrikasında korkutan yangın

Mersin’de narenciye fabrikasında korkutan yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.