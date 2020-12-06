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Arnavutköy’de göçmen kaçakçılığı operasyonu

06.12.2020 15:00 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de polis ekipleri, seyir halindeki nakliyat tırına göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi.

Arnavutköy’de polis ekipleri, seyir halindeki nakliyat tırına göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Tırda 9 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edilirken, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 14.15 sıralarında Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde seyir halinde olan bir nakliyat tırının içinde yabancı uyruklu şahıslar bulunduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, Almanya plakalı tırı durdurdu. Tırın dorsesinde yapılan kontrolde 2’si çocuk, 2’si kadın olmak üzere Suriye uyruklu toplam 9 şahsın bulunduğu tespit edildi. Tır şoförü Nihat S. (55) gözaltına alındı. Yakalanan Nihat S., “göçmen kaçakçılığı” suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.

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