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Arnavutköy’de gökkuşağı sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:39 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy’de sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul Arnavutköy’de sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. İlçe genelinde hemen her noktadan görülen gökkuşağı, sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlara adeta sürpriz yaptı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından bölgesel yağışlar sabah saatlerinde etkili olurken yağış sonrası oluşan gökkuşağı kendine hayran bıraktı. Arnavutköy’de hemen her noktadan görülen gökkuşağı sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlara sürpriz yaparken ilçe genelinde güzel görüntüler oluşturdu. Evlerin ve yeşillik alanların arasından göğe yükselen renkler adeta renk cümbüşü yaşatırken masalsı görüntüler kameralara yansıdı.

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