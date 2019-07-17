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ARNAVUTKÖY'DE GÖL KENARINDA ÇAMURA SAPLANAN MANDAYI İTFAİYE KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de su içmek için girdiği göldeki bataklığa saplanan ve mahsur kalan mandayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY'de su içmek için girdiği göldeki bataklığa saplanan ve mahsur kalan mandayı itfaiye ekipleri kurtardı. Kıyıya çıkarılan mandayı ayağa kaldırmak için dakikalarca uğraşan itfaiye ekipleri, mandaya kendi elleri ile ot ve su verdiler. Sahibi gelene kadar mandanın yanından ayrılmayan ekipleri, çevredekilerin takdirini topladı.
Arnavutköy'de sürüden ayrılan bir manda, su içmek için girdiği Şamlar Gölü'nün kıyısında bataklığa saplandı. Piknik yapmak için göl kenarına giden vatandaşların fark ettiği mandanın kurtarılması için vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Arnavutköy itfaiye ekiplerinin halatla boynuzlarından bağladığı manda, vinç yardımıyla battığı yerden çıkarıldı. Uzun süre bataklıkta hareketsiz kalan mandanın bacaklarını oynatamadığını gören itfaiye ekipleri, mandayı önce itfaiye hortumu ile su tutarak yıkadı. Uzun süre aç kaldığı tahmin edilen hayvana çevreden topladıkları otları veren itfaiye ekipleri daha sonra kendi elleri ile mandaya su içirerek kendine getirmeye çalıştılar.

"TAŞ ATTIK ANCAK HAREKET EDECEK HALİ KALMAMIŞTI"
İş çıkışı ailesi ile birlikte piknik yapmak için göl kenarına geldiğini söyleyen Serdar Demir, "Biz göl kenarında yürürken fark ettik mandayı. Hareketsiz olduğunu görünce seslendik, taş attık ancak hareket edecek hali kalmamıştı. Biz de önce belediyeyi sonra da itfaiyeyi aradık. İtfaiye gelene kadar da hayvanın başında bekledik. Allah razı olsun itfaiyemiz mandayı sağ salim bir şekilde kurtardı." dedi.

"GÖLDE BATIP BOĞULDUĞUNU DÜŞÜNMEYE BAŞLAMIŞTIK"
Uzun uğraşlar sonucu ayağa güçlükle kalkan mandanın sahibi ise olay yerine geldiğinde itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Mandasının iki gündür kayıp olduğunu söyleyen vatandaş, "Artık umudumuzu kesmiştik. Muhtemelen gölde batıp boğulduğunu ya da hayvan hırsızları tarafından çalındığını düşünmeye başlamıştık. İtfaiye ekiplerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin çamura saplanan mandayı çekmeleri
-Mandanın su kenarına çıkarılması
-Ekiplerin mandanın üstündeki çamura su püskürtmeleri
-İtfaiye ekiplerinin mandaya ot vermeleri
-Mandanın ayağa kalkması
-Mandadan detay görüntüler
-Mandanın çamura saplandığını görüp ihbar eden Serdar Demir'le röportaj
-Manda sahibi ile röportaj
-Genel ve detaylar

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