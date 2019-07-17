HABER

Arnavutköy'de göl kenarında çamura saplanan mandayı itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 10:04 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de su içmek için girdiği göldeki bataklığa saplanan ve mahsur kalan mandayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Arnavutköy'de göl kenarında çamura saplanan mandayı itfaiye kurtardı

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY'de su içmek için girdiği göldeki bataklığa saplanan ve mahsur kalan mandayı itfaiye ekipleri kurtardı. Kıyıya çıkarılan mandayı ayağa kaldırmak için dakikalarca uğraşan itfaiye ekipleri, mandaya kendi elleri ile ot ve su verdiler. Sahibi gelene kadar mandanın yanından ayrılmayan ekipleri, çevredekilerin takdirini topladı.
Arnavutköy'de sürüden ayrılan bir manda, su içmek için girdiği Şamlar Gölü'nün kıyısında bataklığa saplandı. Piknik yapmak için göl kenarına giden vatandaşların fark ettiği mandanın kurtarılması için vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Arnavutköy itfaiye ekiplerinin halatla boynuzlarından bağladığı manda, vinç yardımıyla battığı yerden çıkarıldı. Uzun süre bataklıkta hareketsiz kalan mandanın bacaklarını oynatamadığını gören itfaiye ekipleri, mandayı önce itfaiye hortumu ile su tutarak yıkadı. Uzun süre aç kaldığı tahmin edilen hayvana çevreden topladıkları otları veren itfaiye ekipleri daha sonra kendi elleri ile mandaya su içirerek kendine getirmeye çalıştılar.

"TAŞ ATTIK ANCAK HAREKET EDECEK HALİ KALMAMIŞTI"
İş çıkışı ailesi ile birlikte piknik yapmak için göl kenarına geldiğini söyleyen Serdar Demir, "Biz göl kenarında yürürken fark ettik mandayı. Hareketsiz olduğunu görünce seslendik, taş attık ancak hareket edecek hali kalmamıştı. Biz de önce belediyeyi sonra da itfaiyeyi aradık. İtfaiye gelene kadar da hayvanın başında bekledik. Allah razı olsun itfaiyemiz mandayı sağ salim bir şekilde kurtardı." dedi.

"GÖLDE BATIP BOĞULDUĞUNU DÜŞÜNMEYE BAŞLAMIŞTIK"
Uzun uğraşlar sonucu ayağa güçlükle kalkan mandanın sahibi ise olay yerine geldiğinde itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Mandasının iki gündür kayıp olduğunu söyleyen vatandaş, "Artık umudumuzu kesmiştik. Muhtemelen gölde batıp boğulduğunu ya da hayvan hırsızları tarafından çalındığını düşünmeye başlamıştık. İtfaiye ekiplerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.
(FOTOĞRAF)

Arnavutköy'de göl kenarında çamura saplanan mandayı itfaiye kurtardıArnavutköy'de göl kenarında çamura saplanan mandayı itfaiye kurtardıArnavutköy'de göl kenarında çamura saplanan mandayı itfaiye kurtardıArnavutköy'de göl kenarında çamura saplanan mandayı itfaiye kurtardı

'Pes' dedirten olay! Onlarcası bu halde bulundu'Pes' dedirten olay! Onlarcası bu halde bulundu
Kamu Denetçiliği Kurumundan şehit eşine müjdeKamu Denetçiliği Kurumundan şehit eşine müjde
Beylikdüzü’nde klasik müzik rüzgarı estiBeylikdüzü’nde klasik müzik rüzgarı esti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eyüpsultan’da 'yolcu alma' tartışması

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Böyle görüntülendi

10 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Su kanalından geçerek apartmanlarına giriyorlar

Apartmanlarına gidebilmek için öyle bir yol kullanıyorlar ki...

Son dakika! Mürted'e 14'üncü uçak indi

MSB açıkladı! Bir uçak daha indi

Tarım işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var...

Özel Fener Rum Lisesi ve Ortaokulu 565 yıldır tüm ihtişamıyla ayakta

565 yıldır tüm ihtişamıyla ayakta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.