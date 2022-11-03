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Arnavutköy’de gündüz vakti restoranda çanta hırsızlığı kamerada

03.11.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de bir restoranın kasasında kimsenin olmadığını fark eden şahıs, önce keşif yaptı ardından kasada bulunan çantayı çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda gerçekleşti. İddiaya göre sabah işe gelen bir personel çantasını kasanın olduğu alana bırakarak mutfak kısmında çalışmaya başladı.

Dükkan içerisinde kimsenin olmadığını fark eden hırsız, keşif yaptıktan sonra kasada duran çantayı çalarak kayıplara karıştı. Şüpheli şahsın rahat tavırları bu kadarına pes dedirtirken, yaşananlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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hırsızlık

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