Arnavutköy’de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim

Arnavutköy’de sivil trafik ekipleri hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Arnavutköy-Kemerburgaz yolunda hafriyat kamyonlarına yönelik uygulama yaptı. Sivil trafik ekiplerinin denetimlerine giren hafriyat kamyonlarının tüm belgeleri teker teker kontrol edildi. Belgeleri tam olan ve kurallara uyan sürücüler yollarına devam ederken, eksiklikleri olan araç ve sürücülerine ceza yazıldı. Denetimlerde hafriyat kamyonu sürücülerine “araç tescil belgesini araçta bulundurmamak”, “tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışına takmak”, “araç muayenesini yaptırmamak”, “verilen izin sonunda muayenesini yaptırmamak” gibi işlemlerden ceza uygulandı.

