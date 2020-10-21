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Arnavutköy’de hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 20:46 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de bir hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı.

Arnavutköy’de bir hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı. Savrularak bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Arnavutköy Kayabaşı yolunun Membaa mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışma nedeniyle 4 şeritten 2 şeride düşen yolda, 34 HH 6576 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü çalışmayı fark etmedi. Bunun üzerine kontrolden çıkan hafriyat kamyonu Erdal Özkan yönetimindeki 34 L 1967 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak bariyerlere çarptı.
Kazada otomobil içinde bulunan Alaattin Demirtaş ön koltukta sıkışarak yaralandı. Yaralının yardımına otomobil sürücüsü ve hafriyat kamyonu sürücüsü koştu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Alaattin Demirtaş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Erdal Özkan, hafriyat kamyonu sürücüsünün 2 şeride düşen yolda ani manevra yaptığını söyledi. Kaza nedeniyle Arnavutköy Kayabaşı yönünde bir süre uzun araç kuyrukları oluşurken, polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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