Arnavutköy’de hasta almaya giden ambulans kara saplandı

Arnavutköy’de hasta almaya giden bir ambulans kara saplandı. Ambulans, yoldan geçen dört çeker bir aracın yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Arnavutköy’de hasta almaya giden bir ambulans yolda kara saplandı. Ambulansı kurtarmaya çalışan sağlık ekipleri bir türlü başarılı olamadı. Sağlık ekibinin yardımına çevreden geçen dört çeker aracı olan bir vatandaş yetişti. Araca bağlanan ambulans, karlar içerisinden kurtarılarak yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

