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Arnavutköy'de içki firmasına yapılan 'bandrol' operasyonu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 15:55 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de vergi kaçakçılığı yaptığı öne sürülen alkollü içecek firmasının üretim merkezine, dağıtıcı firmaya ve perakende satış yerlerine operasyon düzenlendi.

İSTANBUL,(DHA)- ARNAVUTKÖY'de vergi kaçakçılığı yaptığı öne sürülen alkollü içecek firmasının üretim merkezine, dağıtıcı firmaya ve perakende satış yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 bin 108 adet üzerinde TAPDK bandrolü bulunan mükerrer kullanım için piyasadan toplanan şarap kapüşonu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da bulunan bir şarap şirketinde üretilen alkollü içeceklerin üzerinde bulunan folyo kaplamanın uzun ve gevşek tutularak bandrollerin şişeye yapıştırılmadığı, bu içkilerin perakende işletmeler tarafından açılarak satıldığı, bandrollü kapüşonların müşteriye verilmeden bir miktar ücret karşılığı üretici firmaya tekrar verildiği ve bu şekilde mükerrer (tekrar eden) bandroller üzerinden yeni şaraplar üretilerek vergi kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

23 Ağustos günü Arnavutköy'de bulunan firmanın üretim merkezine, dağıtıcı firmaya ve perakende satış yapan işletmelere yapılan eş zamanlı operasyonlarda; A.C.K (69), C.E. (24), A.D. (58) ve S.Y. (48) gözaltına alındı.

Operasyonda 17 bin 552 adet mükerrer kullanılan TAPDK bandrollü dolu şarap şişesi, 6 bin 400 litre şarap, 25 bin 108 adet üzerinde TAPDK bandrolü bulunan mükerrer kullanım için piyasadan toplanan şarap kapüşonu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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