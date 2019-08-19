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Arnavutköy'de iki araç çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 22:38 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.  Kaza, öğlen saatlerinde Eski Edirne Caddesi Karlıbayır Mevkii'nde meydana geldi.

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY'de bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Eski Edirne Caddesi Karlıbayır Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktan dönüş yapan Murat Akkoç yönetimindeki 34 AL 0082 plakalı otomobil ile Arnavutköy'den Haraççı yönüne seyir halindeki Hamza Erkun yönetimindeki 35 SA 792 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç kavşaktaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası açılan hava yastıkları sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü Murat Akkoç (72)'a ilk müdahaleyi otobüs durağında bekleyen vatandaşlar yaptı. Şok geçiren kazazede ile sohbet ederek bilincini açık tutmaya çalışan vatandaşlar, hafif ticari araçta bulunan Muhammed Kemal Nakış'ın ise boynunu oynatmadan sabit bir şekilde durmasını sağladılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar Murat Akkoç ve Muhammed Kemal Nakış, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ekiplerin incelemesinin ardından kazaya karışan iki araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı.

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