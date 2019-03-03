- Arnavutköy’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

IHAAW165058-ASA\/03-03-2019 \n- Arnavutk\u00f6y\u2019de iki grup aras\u0131nda \u00e7\u0131kan silahl\u0131 kavgada ilk belirlemelere g\u00f6re 1 ki\u015fi \u00f6l\u00fcrken, 3 ki\u015fi a\u011f\u0131r \u015fekilde yaraland\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da polis ve sa\u011fl\u0131k ekibi sevk edildi. \n03.03.2019 16:50:58 TSI\nNNNNPARTNEREvleniyorlar m\u0131? Murat'tan yan\u0131t geldi!\u00c7ocuklar\u0131n oynad\u0131\u011f\u0131 \u00e7akmak gaz\u0131 t\u00fcp\u00fc patlad\u0131: 2 yaral\u0131Aigai antik kentinde ka\u00e7ak kaz\u0131ya su\u00e7\u00fcst\u00fc
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