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Arnavutköy’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 16:57 | Son Güncelleme

IHAAW165058-ASA/03-03-2019 - Arnavutköy’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır şekilde yaralandı. 03.03.2019 16:50:58 TSI NNNN

IHAAW165058-ASA/03-03-2019

- Arnavutköy’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

03.03.2019 16:50:58 TSI
NNNN

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