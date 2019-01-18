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ARNAVUTKÖY'DE İNŞAAT KAZISINDA GÖÇÜK; MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 18:49 | Son Güncelleme

-Mahsur kalan işçi Hayri Çakal bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

-Mahsur kalan işçi Hayri Çakal bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-Taylan ERGÜN-İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de bir inşaat kazısı sırasında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle toprak altında kalan bir işçi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Karlıbayır Mahallesi, Karlıbayır Caddesi üzerinde temel kazısı devam eden bir inşaatta saat 17.30 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle bir Hayri Çakal isimli bir işçi toprak altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Mahsur kalan Hayri Çakal ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"MAHSUR KALAN ARKADAŞIN HAYATİ BİR TEHLİKESİ YOK"
Çökmenin olduğu alana gelen Arnavutköy Belediye başkanı Ahmet Haşim Baltacı mahsur kalan işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Ruhsatlı bir bina. Temel kazısı yapılırken temel de açmış oldukları kuyunun çökmesi ile oluşan bir durum. Mahsur kalan arkadaşın hayati bir tehlikesi yok. Bilinci açık. Kurtarmaya yönelik işlemler devam ediyor. Kısa süre içinde kurtarılacak inşallah" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kurtarma çalışmaları
-Baltacı'nın açıklamaları
-İşçinin kurtarılması
-Genel ve detaylar

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Karda aç kalan hayvanlar içim yem bırakıldıKarda aç kalan hayvanlar içim yem bırakıldı
Kardan yolu kapanan köydeki hasta için yollar iş makineleriyle açıldı Kardan yolu kapanan köydeki hasta için yollar iş makineleriyle açıldı 
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