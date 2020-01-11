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  4. Arnavutköy'de iş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu

Arnavutköy'de iş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 22:40 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de iş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir iş merkezinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi Fatih Caddesi'nde beyaz eşya ve mobilya satılan dükkanların bulunduğu bir iş merkezinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın, çatı katında hasara neden oldu.

Yangın, iş yeri çalışanlarınca cep telefonu ile görüntülendi.

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Arnavutköy yangın

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