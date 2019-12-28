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  4. Arnavutköy'de iş yerinden televizyon ve bilgisayar çalan şüpheli kamerada

Arnavutköy'de iş yerinden televizyon ve bilgisayar çalan şüpheli kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 08:22 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de aynı gece yan yana bulunan 2 farklı iş yerine girerek televizyon, bilgisayar ve kasadaki bozuk paraları çalan şüpheli yakalandı.

Taylan Ergün / İSTANBUL (DHA) ARNAVUTKÖY'de aynı gece yan yana bulunan 2 farklı iş yerine girerek televizyon, bilgisayar ve kasadaki bozuk paraları çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.
Olay Arnavutköy Fatih Caddesi'nde bulunan 2 farklı iş yerinde meydana geldi. Sabah iş yerini açmaya gelen İsmet D. , iş yeri kepenklerinin yarıya kadar kaldırılmış olduğunu gördü. İçeriye girdiğinde iş yerindeki televizyon ve bilgisayarın yanı sıra kasada bulunan bozuk paraların da çalındığını fark eden İsmet D. durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri hırsızlık şüphelisinin peşine düştü. Yıldırım Beyazıt Caddesinde olduğu tespit edilen şüpheli A.Ö, polis ekipleri tarafından bir müddet yaya olarak gizlice takip edildi. Sokak aralarında devam eden takip sonucu şüphelinin metruk bir binaya girdiğini tespit eden ekipler, birkaç saat önce girdiği iş yerinden çaldığı televizyon ve bilgisayarı sakladığı yerden almaya çalışırken yakalandı. Çaldığı elektronik cihazları gün içerisinde satmak üzere metruk bir binada sakladığını itiraf eden A.Ö hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Polis Karakolu'na götürüldü. Aynı gün içerisinde başka bir iş yeri sahibinin de iş yerinde hırsızlık olayı yaşandığına dair şikayetçi olması ile birlikte polis ekipleri şüpheli A.Ö'nün ifadesini yeniden aldı. Televizyon ve bilgisayarı çaldığı iş yerinin hemen bitişiğinde bulunan lokantaya da kendisinin girdiğini ve içeride bulunan bozuk paralar ile bahşiş kutusunu çaldığını itiraf eden A.Ö, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen A.Ö, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.
Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde içeriye giren şüpheli kasada bulunan paraları alıyor. Şüpheli daha sonra duvarda asılı televizyonu da yerinden sökmeye çalışıyor.
(FOTOĞRAF)

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