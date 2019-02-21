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Arnavutköy’de izinsiz kazı yaparken doğalgaz borusunu deldiler

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 17:57 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de kazı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi.Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Ardıçözü Sokak’ta meydana geldi.

Arnavutköy’de kazı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi.
Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Ardıçözü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın sakinleri izinsiz kazı yaptı. Kazı sırasında iş makinesi operatörü doğalgaz borusunu deldi. Delinen borudan sızan gaz alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri de gazı keserek kontrolü sağladı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın dış cephesi çıkan yangın nedeniyle zarar gördü. Yaşanan yangın anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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