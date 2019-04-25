Arnavutköy’de Jandarmanın 180’inci kuruluş yılı sebebiyle hatıra ormanı açılarak fidan dikildi

Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Arnavutköy’de bulunan ormanlık alana ’Jandarma hatıra ormanı’ açılarak fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidanlar, gazi ve şehit aileleri ile askerler tarafından toprakla buluşturulurken Türkiye genelinde 180 bin ağaç dikmek için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180’inci yılı sebebiyle İstanbul İl Jandarma Teşkilatı ve Orman Bölge Genel Müdürlüğü anlamlı bir organizasyona imza attı. Şehit ve gazilerin anısına Arnavutköy’de bulunan yeşillik bir alanda ‘Jandarma Hatıra Ormanı’ açılarak içerisine fidan dikimi gerçekleştirildi. Yaklaşık bin adet fıstık çamı gazi ve şehit aileleri, yakınları, çocuklar ve Jandarma Teşkilatında görevli askerler tarafından toprakla buluşturuldu. 2019 yılı içerisinde Türkiye genelinde Jandarma Teşkilatının 180’inci yılı nedeniyle 180 bin fidan dikilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

“Şehit ailesi olarak böyle organizasyonları olumlu buluyoruz”

Şehit yakını Ergün Eraslan düzenlenen organizasyon için Jandarma teşkilatına teşekkür ettiğini belirterek, “Şehit ailesi olarak, böyle organizasyonları olumlu buluyoruz. Şehit yakınlarını en azından onure ediyorlar. Bugünle ilgili olarak Jandarma ekiplerinin düzenlediği organizasyon için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Hatıra ormanının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

